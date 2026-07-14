Presidente Mulino inicia visita oficial a México para reunirse con Claudia Sheinbaum

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó hoy a ciudad de México donde fue recibido con los más altos honores previo a su encuentro oficial con su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo. En esta cita, ambos gobernantes abordarán temas de la agenda bilateral, tales como comercio, inversiones, integración regional y cooperación.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Presidencia, la agenda presidencial de Mulino también abrirá espacio para temas de cooperación científica y tecnológica, así como asuntos multilaterales. A la vez, Mulino promoverá la participación de México en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, que se desarrollará el próximo año en Panamá.

Se detalló que en el recibimiento del presidente Mulino participaron, en representación del Gobierno mexicano: Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores; Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe; y Carlos Imanol Belausteguigoitia, director general para Centroamérica y el Caribe, entre otros.

El presidente Mulino llegó a México acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino. En la delegación oficial también se encuentran el canciller, Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias), Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal), y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.