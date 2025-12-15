Presidente Mulino felicita a Kast por su victoria en Chile

El presidente José Raúl Mulino felicitó este lunes, 15 de diciembre, al presidente electo de extrema derecha de Chile, José Antonio Kast.

“Saludo y felicito al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Espero y confío que las tradicionales buenas relaciones con Chile se incrementen y avancen. Muchos éxitos”, comentó el mandatario a través de sus redes sociales.

Kast, un abogado conservador de 59 años, se impuso con un 58% de los votos frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, según el conteo casi finalizado de los sufragios