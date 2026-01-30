Presidente Mulino es condecorado por el Patriarca Teodoro II

En una ceremonia cargada de simbolismo en el Salón Amarillo de la Presidencia, Su Beatitud Teodoro II, Papa y Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Griega de Alejandría y toda África, condecoró al presidente de la República, José Raúl Mulino, con la Gran Cruz del Apóstol Marcos. Esta distinción reconoce el firme apoyo institucional de la administración panameña a la comunidad ortodoxa.

“Esta condecoración le sea colocada y le acompañe siempre... Gracias por el amor hacia la comunidad griega que reside en Panamá... Presidente Mulino son tiempos muy difíciles que requieren de líderes fuertes y usted es uno de ellos, gracias por hacer de su nación también una nación fuerte”, comentó Su Beatitud Teodoro II.

El presidente Mulino, por su parte, afirmó sentirse honrado con la distinción la cual consideró producto de una relación de décadas con la comunidad griega, alianza que se ha mantenido en el tiempo.

“Llegas a Grecia y uno no se siente extranjero, porque su pueblo es gente como nosotros los panameños, amigables, abiertos y sinceros...”, destacó el mandatario.