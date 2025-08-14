Presidente del Conep a la CSJ: “Deroguen ese plan de retiro especial”

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez, expresó su rechazo ante el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que establece una compensación de retiro para magistrados y jueces, e hizo un llamado a que el mismo sea derogado.

“Hacemos un eco desde el Conep, de lo que ha dicho la enorme cantidad de panameños, la cual rechaza categóricamente este aumento de salario, disfrazado de jubilación dorada, eso no es aceptable en el país que tenemos”, manifestó el empresario.

“Cuando a ti te ofrecen el cargo de magistrado, tú sabes las condiciones, tú sabes el salario y si tú no puedes vivir con ese salario, no tomes el cargo. Las reglas están claras desde el día uno, por qué vamos a cambiar las reglas en la oscuridad de la noche y meter una resolución por la ventana de la cocina, que fue aprobada en un pleno hace 13 meses, archivada, engavetada; no quiero pensar que era porque el país estaba en medio de un debate del Seguro Social”, puntualizó Diez.

Añadió que “el llamado es a que deroguen ese plan de retiro especial, llamado compensación adicional, llamado jubilación dorada, y que regresemos a las reglas claras que había antes de dicha aprobación. El país no aguanta eso, todos los panameños al unísono estamos diciendo eso, y ojo, no estamos diciendo que los magistrados no tengan derecho a aspirar a un mayor salario, pero sinceramente el país no da para esto”, Gabriel Diez, presidente de Conep en entrevista a Telemetro.