Presidenta de la Corte Suprema justifica régimen de jubilación para jueces y magistrados con salario completo

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, se refirió al régimen de compensación para el retiro de jueces y magistrados, que otorga jubilaciones equivalentes al 100 % de su último salario, y señaló: “Sé que hay muchas interrogantes, y serán absueltas cuando el Pleno de la Corte convoque a una conferencia de prensa”.

López defendió el mecanismo implementado, describiéndolo como un régimen justo, y explicó que se brindará mayor información en una próxima conferencia de prensa convocada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

“Es un régimen de compensación para el retiro de los jueces y magistrados”, afirmó la magistrada, enfatizando que la Corte Suprema aclarará las dudas existentes ante el público y los medios de comunicación.