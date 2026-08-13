Presentan la Política Nacional sobre Drogas de Panamá 2026-2036

La Política Nacional sobre Drogas de Panamá 2026-2036 fue presentada por la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred).

Durante el acto, el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, destacó que este documento constituye una visión de Estado y una hoja de ruta para los próximos diez años, orientada a fortalecer una respuesta integral, coordinada y basada en evidencia frente al fenómeno de las drogas.

“Esta política permitirá fortalecer la gobernanza institucional, mejorar la articulación entre las entidades competentes, priorizar recursos y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación”, señaló Gómez Rudy al referirse a los desafíos que enfrenta el país ante la expansión del crimen organizado transnacional, la diversificación de las rutas del narcotráfico y la aparición de nuevas sustancias psicoactivas.

Esta guía refleja las prioridades de los actores decisorios del país, las cuales complementan la última Estrategia Nacional de Drogas (período 2012-2017). Dichas prioridades abarcan el abordaje integral del fenómeno desde todas sus dimensiones y su complejidad, actuando en dos grandes frentes: la reducción de la demanda y el control de la oferta de drogas y delitos conexos.

Asimismo, promueve la participación activa de los diversos actores sociales vinculados directa o indirectamente con la disminución de los efectos negativos que el narcotráfico y el consumo tienen sobre la salud, la seguridad, la economía y la gobernabilidad del pueblo panameño.

Además, el documento plasma el desarrollo de un conjunto de iniciativas interinstitucionales e intersectoriales orientadas a prevenir el consumo de sustancias, dando prioridad a la población infantil y juvenil, así como a otros sectores vulnerables.

Igualmente, prioriza la recuperación integral y la reinserción al mercado productivo nacional de las personas tratadas por el uso y abuso de sustancias lícitas e ilícitas, garantizando el respeto a los derechos humanos, la diversidad y la equidad de género.

Paralelamente a los compromisos internacionales, las metodologías de monitoreo y los estándares para la formulación de políticas públicas han evolucionado, lo que motivó la actualización del marco estratégico nacional.