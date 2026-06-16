Presentan documental sobre el Congreso Anfictiónico de 1826 en Panamá

Un documental sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 fue presentado este 16 de junio en el Auditorio Ricardo J. Alfaro, en medio de las actividades conmemorativas del bicentenario de este encuentro impulsado por Simón Bolívar.

La producción ofrece un recorrido por la formación del Libertador y los acontecimientos que condujeron a la realización del congreso celebrado en Panamá, considerado uno de los primeros intentos de integración regional en América.

Conforme al reporte oficial, el documental incluye: entrevistas con historiadores y autoridades, entre ellas Inés Quintero, directora de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela; el embajador del Perú en Panamá, Mario López Chávarri; el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez; y la ministra de Cultura, Maruja Herrera.

La obra aborda la composición del Congreso Anfictiónico, la participación de los Estados invitados y los acuerdos alcanzados en torno a la unidad hemisférica.

Durante la presentación, la ministra de Cultura, Maruja Herrera, destacó el papel histórico del Istmo en los esfuerzos de integración regional. “Tras alcanzar su independencia en 1821, el Istmo se unió al sueño de hermandad americana”, afirmó.

Herrera también reveló el hallazgo reciente de bocetos originales del artista Roberto Lewis, elaborados en 1926 para conmemorar el centenario del Congreso Anfictiónico. Según indicó, estas piezas serán exhibidas próximamente.

La productora Thatiana Pretelt señaló que el documental fue resultado de un proceso de investigación y rodaje liderado por un equipo integrado en su totalidad por mujeres.