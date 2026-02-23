Posponen visita del canciller israelí a Panamá

La visita oficial a Panamá del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, fue pospuesta, confirmaron de la cancillería panameña.

Se había anunciado que Saar estaría de visita oficial en Panamá los días 24 y 25 de febrero.

Tras la cancelación, todavía no se ha fijado nueva fecha, según Cancillería.

La agenda de alto nivel incluía reuniones con el presidente de la República, José Raúl Mulino; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; y el canciller panameño, Javier Martínez Acha, así como con otras autoridades gubernamentales.