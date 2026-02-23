Posponen visita del canciller israelí a Panamá

La visita oficial a Panamá del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, fue pospuesta, confirmaron de la cancillería panameña.Se había anunciado que Saar estaría de visita oficial en Panamá los días 24 y 25 de febrero. Tras la cancelación, todavía no se ha fijado nueva fecha, según Cancillería.La agenda de alto nivel incluía reuniones con el presidente de la República, José Raúl Mulino; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; y el canciller panameño, Javier Martínez Acha, así como con otras autoridades gubernamentales.