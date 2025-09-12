Policías jubilados reservistas protestan por pagos adeudados en la vía Interamericana

Un grupo de policías jubilados reservistas del Ministerio de Seguridad realizó una caminata de protesta este viernes, 12 de septiembre, a orillas de la vía Interamericana. Según reportes en sitio, la movilización finalizó en el puente sobre el río David.

Los manifestantes reclamaron el pago de dineros adeudados, entre ellos la prima de antigüedad y otros emolumentos laborales que, aseguran, les corresponden tras su jubilación de esta dependencia del Estado.

Como se constató en redes sociales, la protesta se llevó a cabo de forma pacífica, y sin cierres, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades sobre el incumplimiento en el pago de estos beneficios laborales.