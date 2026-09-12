Policía ubica dos arma de fuego en una casa abandona en La Cumbres

Dos armas de fuego fueron ubicadas por uniformados de la Policía Nacional en el interior de una residencia abandonada ubicada en el sector de San Pablo 1, corregimiento de Las Cumbres, tras una alerta ciudadana.

Durante la verificación del inmueble, según una nota de prensa de la entidad de seguridad, fueron encontradas dos pistolas, una marca Glock y otra FEG, ambas con municiones sin detonar.

Los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

La Policía Nacional agradeció la colaboración ciudadana en este tipo de acciones y reiteró su compromiso de atender oportunamente las alertas que contribuyan a prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad en las comunidades.