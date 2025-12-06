Policía Nacional reporta 221 aprehensiones y múltiples decomisos en 24 horas

Como parte de las acciones del Plan Firmeza, la Policía Nacional comunicó que en las últimas 24 horas se aprehendió a 221 personas en diferentes puntos del país. Del total, 163 fueron detenidas por oficio, 38 por faltas administrativas, 12 en flagrancia y siete por microtráfico.

La institución detalló que se ejecutaron 67 diligencias de allanamiento, durante las cuales se decomisaron tres armas de fuego, 49 municiones y cinco paquetes de droga. Además, se recuperó un vehículo que mantenía denuncia por hurto.

Asimismo, en materia de tránsito, la Policía reportó la colocación de 820 boletas por diversas infracciones. Entre ellas resaltan 91 por exceso de velocidad, 44 por luces no adecuadas, 17 por licencias vencidas, 14 por embriaguez comprobada y 13 por el uso del celular al conducir. También se remolcaron 61 vehículos por faltas a la normativa vial.