Policía Nacional reporta 209 aprehensiones en operativo “Plan Firmeza”

En un balance operativo de las últimas 24 horas, la Policía Nacional de Panamá confirmó la aprehensión de 209 ciudadanos como parte de las acciones del Plan Firmeza.

El desglose de las detenciones reveló que 152 personas fueron capturadas por oficio, 35 por faltas administrativas, 17 en flagrancia y 5 relacionadas con delitos de microtráfico. Destacaron que estos resultados son el fruto de 73 diligencias de allanamiento que permitieron, además, el decomiso de dos armas de fuego, municiones y la recuperación de un vehículo con reporte de robo.

En el ámbito de la Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito aplicó un total de 947 boletas de infracción. Entre las faltas más recurrentes destacan el exceso de velocidad con 121 sanciones, seguida por el uso de luces no adecuadas (33) y la conducción bajo los efectos del alcohol, con 10 casos detectados entre embriaguez comprobada y aliento alcohólico. La rigurosidad de los operativos resultó en el retiro de circulación de 46 vehículos mediante el servicio de grúa.