Policía Nacional realiza diligencias en la residencia de periodista de La Prensa

La Policía Nacional informó que unidades de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DNIJ), en coordinación con el Ministerio Público, se mantienen en la residencia del periodista, Rolando Rodríguez donde se registró el atentado incendiario . Según la entidad, con el objetivo de recabar información que permita esclarecer las circunstancias de este hecho.

De acuerdo con el informe policial, los agentes realizan las diligencias correspondientes para recopilar elementos que contribuyan al desarrollo de las investigaciones.

Asimismo, unidades de la Policía Regular permanecen en el área, reforzando la seguridad y manteniendo bajo resguardo la escena mientras avanzan las actuaciones de las autoridades competentes.