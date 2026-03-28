Policía Nacional frustra ingreso de armas, drogas y artículos prohibidos a La Joyita

Unidades de la Policía Nacional (PN) lograron evitar el ingreso de un importante cargamento de armas de fuego, municiones, sustancias ilícitas y artículos prohibidos al Centro Penitenciario La Joyita, informó la institución en un comunicado.

Detallaron que el hecho se registró durante un operativo de vigilancia perimetral en el sector conocido como El Puente, en las inmediaciones del penal. En esta acción, las unidades policiales lograron la aprehensión de dos mujeres, de 37 y 29 años. Al momento de la detención, las ciudadanas portaban dos bolsas transparentes que contenían tres armas de fuego, proveedores para las mismas y más de 60 municiones de diversos calibres.

Tras la captura y en una inspección minuciosa del área adyacente, los uniformados ubicaron una tercera bolsa. En su interior se ocultaban presuntas sustancias ilícitas distribuidas en 38 paquetes y envoltorios de material vegetal, seis recipientes con polvo blanco y 190 pastillas de colores.

Además de las armas y presunta droga, la entidad reveló que se incautó una gran cantidad de artículos cuyo ingreso está prohibido al centro penitenciario, incluyendo teléfonos celulares, más de 11,000 hojas de “feeling”, equipos completos para tatuar y otros objetos no permitidos.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de mantener el orden y el control en los centros penitenciarios del país, combatiendo la introducción de objetos que ponen en riesgo la seguridad tanto de los internos como del personal custodio.