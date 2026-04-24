Policía Nacional despliega más de 600 unidades para garantizar seguridad en la Feria Internacional de Azuero

La Policía Nacional (PN) informó que ha desplegado más de 600 unidades en la Feria Internacional de Azuero, ubicada en la provincia de Los Santos, con el objetivo de “garantizar la seguridad de todos los asistentes al evento”.

Se detalló que el despliegue policial cubre puntos dentro y fuera del recinto ferial, incluyendo accesos, estacionamientos y zonas comerciales de alta concurrencia.

El subcomisionado Jorge Villarreal, jefe de la zona policial, explicó que la estrategia contempla “patrullajes constantes, verificación de personas y labores de orientación”.

Además, destacó que estas acciones se realizan con “una estrecha coordinación interinstitucional con organismos de emergencia para asegurar una respuesta inmediata ante cualquier incidente”.

La presencia de las fuerzas de seguridad busca prevenir situaciones de riesgo y mantener un ambiente seguro para los visitantes durante la feria.