Policía detiene a 6 personas y decomisa droga tras operativo encubierto

Unos 72 paquetes con presunta droga fueron decomisados por unidades antinarcóticos de la Policía Nacional tras un operativo encubierto llevado a cabo en los estacionamientos de un centro comercial ubicado en el corregimiento 24 de Diciembre.

En la acción policial se aprehendieron a seis personas de nacionalidad panameña y se incautaron tres vehículos sedanes y un arma de fuego con 17 municiones.

El ente policial destacó que los paquetes con la presunta sustancia ilícita están forrados con cinta adhesiva de color azul con el logo de un león. La evidencia y los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes.