Policía captura al principal sospechoso del homicidio de teniente en Caimitillo

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que el principal sospechoso del homicidio del teniente José Isaza Melo fue capturado.

En total hay seis personas aprehendidas por el hecho en el que también falleció una persona que realizaba trabajos en la junta comunal de Caimitillo.

Fernández señaló que “es lamentable el hecho en el que una unidad de la familia de la Policía Nacional pierde la vida, así como otra persona. Desde el día de ayer activamos los operativos correspondientes con todas las direcciones de la Policía Nacional y las oficinas de servicio policial”.

El director explicó que “durante la jornada de ayer y hoy hemos logrado la captura de los principales sospechosos del homicidio, de los dos homicidios que se registraron, así como de otros grupos que participaron en la logística del primer hecho, el cual derivó en el segundo”.

Sobre versiones que señalaban la participación de un menor de edad, Fernández indicó que las acciones policiales continuaron de forma integral. “Se hablaba de que había un menor de edad involucrado como sospechoso y que no había quedado bajo arresto. El día de ayer se desarrolló una operatividad completa, donde se logró la captura del conductor de la motocicleta y de cuatro personas más dentro de una residencia, quienes formaron parte de la logística que se brindó”.

Añadió que este sábado, 13 de diciembre, se realizaron nuevas aprehensiones y que las investigaciones siguen en curso. “Hoy se dieron otras capturas. Las investigaciones continúan y las personas ya están a órdenes del Ministerio Público, que seguirá con el ejercicio de su trabajo”.

“La Policía Nacional reitera su agradecimiento a todas las unidades que se han apostado en este operativo para poder dar con la captura de los principales implicados en esta lamentable situación. Continuaremos con el operativo, porque esto no termina con estas capturas”, añadió.

Precisó que las acciones policiales se mantienen activas, principalmente en el distrito de San Miguelito. “Seguiremos con el resto de las personas involucradas y con los operativos que se desarrollan en este momento, especialmente en el área de San Miguelito. Desde anoche estuvimos en esta zona debido a información que teníamos y hoy se logró un resultado positivo”.