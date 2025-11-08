Nacionales

Policía captura a supuesto implicado en homicidio en la 24 de Diciembre
ML | Durante la captura del sospechoso.
08 de noviembre de 2025

La Policía Nacional informó que, tras investigaciones realizadas en conjunto con la Fiscalía de Homicidio, unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) capturaron a un hombre presuntamente vinculado en el homicidio del joven Esteban De León.

Según el comunicado, estos hechos investigados ocurrieron en perjuicio del joven de 25 años “encontrado sin vida el pasado 5 de noviembre en el corregimiento de la 24 de Diciembre”.

La aprehensión del presunto implicado se llevó a cabo en el distrito de Arraiján. Posteriormente, fue “trasladado a la sede de la DIJ en Ancón, para su respectivo trámite a fin de ser puesto a disposición de las autoridades judiciales”.

La institución destacó que “la Policía Nacional seguirá trabajando en conjunto con las autoridades judiciales y en apoyo de toda la comunidad para poder dar con la captura de personas que han cometido este y otros hechos”.

