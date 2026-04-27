Policía captura a 644 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 72 horas fueron aprehendidas 644 personas. De ellas, 387 fueron por oficio, 196 por faltas administrativas, 50 en flagrancia y 11 por microtráfico, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, se realizaron 117 diligencias de allanamiento, se decomisaron ocho armas de fuego, 105 municiones, seis proveedores, un paquete de droga, B/. 52.00 en efectivo y se recuperaron cuatro vehículos.

En materia de tránsito, se colocaron 3, 244 boletas, de las cuales destacan: 1, 078 por exceso de velocidad, 113 por luces no adecuadas, 73 por licencias vencidas, 109 por embriaguez comprobada y 27 por uso de celular mientras se conducía. Además, se remolcaron 324 vehículos mediante grúas por diversas causas.

En tanto se registraron 251 accidentes de tránsito con un saldo de 75 lesionados y seis víctimas fatales en Chilibre, Chame y Ave, Domingo Díaz.