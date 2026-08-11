Plantean endurecer sanciones y potenciar la industria farmacéutica

Durante los últimos días, distintos diputados de la Asamblea Nacional (AN) han presentado propuestas de ley relacionados con la industria nacional de medicamentos, seguridad y desarrollo económico.

El diputado Crispiano Adames expuso un anteproyecto que busca promover la industria nacional de medicamentos, incentivando la producción local, la innovación tecnológica y la competitividad de los laboratorios establecidos en Panamá.

Por su parte, la diputada Yarelis Rodríguez propuso dos iniciativas. Una propone modificar el Código Penal para establecer penas de uno a seis años de prisión a quienes incumplan o quebranten medidas de protección dictadas por una autoridad competente. La segunda modifica el artículo 354 del Código Penal y establece penas de cinco a diez años de prisión para delitos relacionados con el tráfico de influencias.

La diputada suplente Lydia Caballero presentó una propuesta para crear el Fondo Especial e Intermunicipal para el Desarrollo Territorial, mientras que el diputado Marcos Castillero propuso modificar la Ley de Contratación Pública para agilizar proyectos relacionados con servicios básicos, como agua potable y electricidad. En tanto, el diputado Isaac Mosquera propuso crear una Zona Económica Especial en Jaqué, Darién, con incentivos legales, fiscales y comerciales para impulsar su desarrollo.