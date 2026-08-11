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Plantean endurecer sanciones y potenciar la industria farmacéutica

Las iniciativas, que incluyen medidas para fortalecer la industria nacional de medicamentos, modificar sanciones penales y promover el desarrollo territorial y económico, se encuentran en una etapa preliminar en el legislativo

Plantean endurecer sanciones y potenciar la industria farmacéutica
ML | Medicamentos disponibles para dispensación en farmacia.
Thaylin Jiménez
11 de agosto de 2026

Durante los últimos días, distintos diputados de la Asamblea Nacional (AN) han presentado propuestas de ley relacionados con la industria nacional de medicamentos, seguridad y desarrollo económico.

El diputado Crispiano Adames expuso un anteproyecto que busca promover la industria nacional de medicamentos, incentivando la producción local, la innovación tecnológica y la competitividad de los laboratorios establecidos en Panamá.

Por su parte, la diputada Yarelis Rodríguez propuso dos iniciativas. Una propone modificar el Código Penal para establecer penas de uno a seis años de prisión a quienes incumplan o quebranten medidas de protección dictadas por una autoridad competente. La segunda modifica el artículo 354 del Código Penal y establece penas de cinco a diez años de prisión para delitos relacionados con el tráfico de influencias.

La diputada suplente Lydia Caballero presentó una propuesta para crear el Fondo Especial e Intermunicipal para el Desarrollo Territorial, mientras que el diputado Marcos Castillero propuso modificar la Ley de Contratación Pública para agilizar proyectos relacionados con servicios básicos, como agua potable y electricidad. En tanto, el diputado Isaac Mosquera propuso crear una Zona Económica Especial en Jaqué, Darién, con incentivos legales, fiscales y comerciales para impulsar su desarrollo.

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nuevas propuestas han sido presentadas desde el 1 de julio de este año.
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