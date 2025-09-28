Planta potabilizadora de Macaracas suspenderá operaciones este lunes

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunció que la planta potabilizadora de Macaracas, en la provincia de Los Santos, suspenderá sus operaciones este lunes 29 de septiembre desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

La interrupción temporal se debe a trabajos de adecuación que se realizarán en uno de los tanques de almacenamiento, con el fin de mejorar el servicio de agua potable qué se brinda a la población.

Durante el período de suspensión, varias comunidades de Macaracas podrían experimentar baja presión o falta de suministro. Por ello, la institución exhortó a los a usuarios a tomar las previsiones necesarias y a hacer un uso racional del agua.

El Idaan explicó que estas labores forman parte de las mejoras programadas para garantizar un servicio más estable y seguro, y reiteró su compromiso de mantener informada a la población sobre los avances en los trabajos y la normalización del sistema.