Plan de integración del MINSA y la CSS avanza y será blindado mediante ley

El doctor Carlos Abadía, presidente de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud entre el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS), indicó que el plan de integración de ambas entidades ha iniciado su implementación en las provincias de Herrera y Los Santos, donde ya se han logrado importantes avances.

Además, adelantó que la integración de los servicios de salud será blindada mediante una ley.

En el marco de esta reorganización de la red de servicios de salud, “se contempla que el Hospital Cecilio Castillero funcione como centro materno infantil de la región, mientras que el Hospital Aquilino Tejeira Collado será destinado a cirugías y especialidades médicas. Este último contará además con el apoyo del Hospital Anita Moreno, que se consolidará como el centro oncológico de la región, fortaleciendo la red de atención especializada”, señaló el doctor Abadía.

El proceso continuará de manera progresiva en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí. En una siguiente fase, se espera su expansión hacia Herrera, Veraguas y el resto de las provincias del país, conforme al cronograma establecido.

Abadía explicó que “el objetivo es que, antes de que finalice la actual administración gubernamental, el proceso de integración esté consolidado y respaldado por una ley que garantice su continuidad”.

Durante una presentación este miércoles, 3 de junio, sobre los avances del proceso las autoridades mencionaron que entre los principales avances alcanzados se destacan: la creación de una lista única de medicamentos, la homologación de servicios y costos, la coordinación operativa en la región de Azuero, el inicio del modelo de Atención Primaria de Salud (APS) en Herrera y Los Santos, y la designación de un coordinador regional.