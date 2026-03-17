Placas y calcomanías, en espera de trámites

Las empresas encargadas de suministrar los materiales necesarios para la producción de las placas vehiculares en Panamá, para el periodo 2026-2030, ya fueron escogidas; así lo reveló el director del Centro Vocacional Chapala, William Suárez.

“Lo único que puedo adelantar es que ya se escogieron las empresas y solo falta terminar los trámites administrativos para que estas entreguen la materia prima e inicie la producción”, manifestó Suárez.

El directivo detalló que no está autorizado para dar los nombres de las compañías ni brindar detalles de la licitación o los motivos del retraso, pues le corresponde a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) dar cualquier información.

La falta de placas afecta a todo el territorio nacional, por lo que las alcaldías han tenido que tomar medidas de contingencia; entre ellas, la emisión de salvoconductos o permisos de circulación temporales.

Este es el caso de la Alcaldía de Panamá, que informó que desde enero no se están entregando placas, lo que representa un retraso de cuatro meses. En su lugar, se les está otorgando a los conductores salvoconductos hasta que Chapala pueda proveer las calcomanías y las placas vehiculares correspondientes.

“Como Chapala está demorado, nadie tiene nada y no podemos usar proveedores alternos por una ley que obliga a usar solo a Chapala”, publicó el alcalde Mayer Mizrachi en su cuenta de X (antes Twitter).

Según datos de la institución, se han entregado alrededor de 130 mil permisos de circulación temporales. Estas notas tenían una vigencia inicial de tres meses, pero debido a que no ha concluido el proceso, se extendió hasta finales de junio, tiempo en el que se espera terminen los trámites administrativos de adjudicación, incluyendo el refrendo de la Contraloría General de la República.