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Personal de salud redobla esfuerzos en medio de la emergencia sísmica

Médicos, enfermeras, auxiliares y técnicos mantienen los servicios de salud, atienden a pacientes en espacios provisionales

Personal de salud redobla esfuerzos en medio de la emergencia sísmica
Cortesía | Personal de salud atendiendo a pacientes afuera de un hospital.
Personal de salud redobla esfuerzos en medio de la emergencia sísmica
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Personal de salud redobla esfuerzos en medio de la emergencia sísmica
ML | Las enfermeras.
Personal de salud redobla esfuerzos en medio de la emergencia sísmica
ML | Camillas en carpas.
Amilkar Rodriguez
15 de octubre de 2026

Las consecuencias de los recientes sismos en las provincias centrales han puesto a prueba la capacidad de respuesta del sistema de salud, donde médicos, enfermeras, auxiliares y técnicos se han convertido en una pieza fundamental para garantizar la atención de las personas heridas y de los pacientes que no pueden permanecer dentro de las instalaciones sanitarias.

El director regional del Ministerio de Salud (Minsa) en Herrera, Hilario Correa, explicó que, como parte de la organización logística para garantizar la prestación de los servicios, siete distritos mantienen instalaciones de salud, algunos operando las 24 horas.

Correa señaló que “en estos momentos le estamos dando prioridad a los neonatos. El equipo, a pesar de que fue un hecho fortuito, ha actuado de manera rápida y con todo y la premura, seguimos dando una atención adecuada a cada una de las personas que lo requieran”.

En tanto la doctora Yanisa Ríos, del Centro de Salud de Los Pozos, en la provincia de Herrera, señaló que “pese a las afectaciones sufridas en la instalación, el equipo médico continúa atendiendo a la población en la cancha municipal”.

“Estamos laborando de 7 de la mañana a 7 de la noche. Igualmente, estamos brindando atención psicológica a las personas que lo requieran, ya que sabemos que necesitan mucho apoyo emocional”, manifestó la doctora.

Por su parte, Edgar De Gracia, enfermero y miembro de la Asociación Nacional de Enfermeros de Panamá, destacó que la labor de estos profesionales ha sido determinante para sostener la atención pública en medio de las dificultades.

Según explicó, el trabajo del personal de enfermería ha comprendido la reacción inmediata, la evacuación de personas en situaciones de riesgo, la adaptación de los servicios en hospitales de campaña y carpas improvisadas, así como la contención emocional de quienes enfrentan las consecuencias de los movimientos sísmicos.

“Nuestra labor trasciende la atención clínica habitual; ha sido el pilar que sostuvo la red de salud pública cuando las estructuras físicas fallaron”, expresó De Gracia.

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“La respuesta del personal ha sido esencial para mantener la continuidad de los servicios, con especial atención a los pacientes que requieren cuidados prioritarios en medio de la emergencia, hemos tratado de actuar oportunamente”.

“Las afectaciones en algunos centros de salud también han obligado a trasladar la atención a espacios provisionales, con el propósito de proteger a los pacientes y evitar la interrupción de los servicios médicos”.

“Como enfermero que vivió el terremoto en un tercer piso de hospitalización y nunca abandonó a sus pacientes, hoy creo firmemente que los ángeles de blanco si existen y que, en nuestro país, se necesita valorar nuestra profesión”.

“Con este sismo queda demostrado que el personal de salud siempre tiene que estar preparado, pero si bien es cierto duele demasiado que, a pesar de nuestra preparación, responsabilidad y entrega, enfermería sigue siendo una profesión poco valorada”.

Brindan atención a neonatos

ml | Un grupo de enfermeras, técnicas y doctoras del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en Chiriquí, permaneció junto a los bebés que estaban bajo su cuidado, mientras ocurría el sismo del pasado 9 de octubre; continuaron con la atención.

Dos partos en salas improvisadas

ml | “El personal del Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, tuvimos que atender dos partos en las salas improvisadas instaladas en los estacionamientos del nosocomio”, informó la enfermera Dalia De Gracia.

Estudiantes del área de la salud se han trasladado hasta Los Santos para brindar apoyo al resto del personal, en atención diaria
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