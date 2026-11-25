<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> También está prohibido fumar en los lugares cerrados de acceso público donde exista concurrencia de personas, así como en los espacios públicos y privados, abiertos o cerrados, destinados a la realización de actividades deportivas. Esta prohibición se extiende a las áreas comunes de los edificios públicos y privados, tanto de uso comercial como doméstico, a los ambientes laborales cerrados y a las instituciones educativas y de salud, sean públicas o privadas. Según la ley, estas medidas buscan proteger la salud de las personas, evitar la exposición al humo del tabaco y garantizar ambientes libres de humo, seguros y saludables para toda la población.Asimismo, establece que Los gerentes o los encargados de los establecimientos, públicos o privados, serán los responsables de hacer cumplir al público en general y a sus empleados lo establecido en la presente Ley y, de ser necesario, podrán recurrir al auxilio de la Policía Nacional.