Persiste la poca frecuencia en la recolección de la basura

T.Jiménez | Mientras que en el distrito de San Miguelito la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) apoya en una intervención especial ante las crisis de la basura, en algunos sectores del distrito de Panamá y Panamá Oeste, residentes se quejan de la poca frecuencia en la recolección.

En Bella Vista (El Cangrejo), Betania y otros puntos, denuncian que el camión pasa de largo, sin recoger los desechos.

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, declaró que “las jornadas de recolección se están realizando de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche con apoyo de la AAUD y un equipo de la alcaldía”. Hernández solicitó la colaboración de los residentes para el buen control de los residuos, y adelantó que, a partir del 19 de enero, las tres nuevas empresas asumirán la recolección en el distrito.

Por su parte, el alcalde del distrito de La Chorrera, Eloy Chong, reconoció que tienen puntos críticos de desechos. “Debemos sentarnos con la empresa nuevamente y si no cumple, el municipio tiene que actuar”, advirtió.