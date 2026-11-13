Periodistas de provincias, voces esenciales para la democracia

T.Jiménez | Los periodistas de provincias desempeñan un papel fundamental en la sociedad panameña, al dar voz a las comunidades, fiscalizar a las autoridades y visibilizar las realidades que muchas veces quedan fuera de la agenda nacional.

El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE), Lorenzo González Palma, destacó que “el periodismo provincial es la columna vertebral de la democracia local”, al resaltar su aporte a la fiscalización de las autoridades y a dar voz a las comunidades.

Por su parte, Astrid Carreño, presidenta de la Asociación de Periodistas de Chiriquí, señaló que, pese a las limitaciones salariales, tecnológicas y la reducción de corresponsales de medios nacionales, “el periodismo en provincias sigue fortaleciéndose”, gracias al compromiso de los profesionales y al interés de nuevas generaciones.