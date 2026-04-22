Penonomé: Vendedores ambulantes sin carnet y en malas condiciones

Sin permisos para manipular alimentos ni las condiciones adecuadas, cinco vendedores ambulantes fueron desalojados de las inmediaciones de la Policlínica Manuel Paulino Ocaña de Penonomé, según confirmó la regional del Ministerio de Salud en Coclé, (Minsa).

Desde la entidad destacaron que también “se encontraron deficiencias sanitarias (no tenían agua potable) y contaminación biológicas, químicas y físicas”, por lo que se procedió al decomiso de “utensilios de cocina, frutas en mal estado, jugos reenvasados en botellas de otras empresas sin etiqueta”.

Por su parte, el gobernador de Coclé, Irving González, destacó que se hallaron malas condiciones de salubridad: “allí no había un lavamanos o guantes; vendían jugos en botellas que eran de agua, reutilizando el envase. Ahora se les dio un tiempo para que ellos se alineen con las medidas de salubridad”.

Sobre la reubicación, la regional del Minsa indicó que se espera que el alcalde se encargue del proceso, toda vez que ya se han iniciado las conversaciones con las autoridades municipales. En tanto, el gobernador González espera que se habilite un espacio para estas personas que viven del día a día. “Hay que apoyarlos, pero ellos deben entender que hay medidas de salud”.