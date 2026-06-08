Pedro González asume como rector encargado de la UNACHI

El profesor Pedro González Beermann asumió oficialmente como rector encargado de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), luego de la renuncia presentada por la profesora Ethelvina Medianero de Bonaga en medio de la crisis institucional.

Tras la celebración del Consejo General Universitario realizada la tarde de este lunes, 8 de junio, González explicó que la designación cumplió con el estatuto universitario. “El artículo 56 define claramente que, ante una ausencia absoluta, la línea de sucesión consecutiva continúa con el vicerrector académico; por el orden establecido, nos corresponde asumir el cargo”, detalló.

“Nosotros, como rector, asumimos la responsabilidad de guiar este periodo de transición de forma tranquila y con la paz necesaria para llevar, junto a la comisión electoral, el proceso hacia la elección del nuevo rector que debe asumir en los próximos tres o cuatro meses”, manifestó.

Inicialmente, la responsabilidad de ocupar el cargo de manera interina correspondía al profesor Jorge Bonilla, vicerrector académico. Sin embargo, Bonilla declinó la posición, por lo que la designación recayó en González, quien ejercía como vicerrector de Investigación y Posgrado.

El nuevo regente de la administración de la UNACHI afirmó: “La posición de la universidad en este momento es bastante difícil en la parte presupuestaria. No obstante, creemos que con una buena gestión, y llevando nuestras necesidades a las instancias requeridas, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas, lograremos un mejor presupuesto para este año y para 2027, cuyas vistas presupuestarias ya se estarían presentando”.

Adelantó que el Tribunal Superior de Elecciones tiene planificada una reunión para este miércoles, donde dará a conocer el calendario electoral.

“Como rector, vamos a trabajar de forma colaborativa para que el tribunal cuente con el recurso humano y la logística necesarios para llevar a cabo una elección prístina y transparente, en la que se respete el llamado de la comunidad universitaria sobre el rector o rectora que la institución necesita”, concluyó.

Trayectoria académica

El Dr. Pedro González Beermann cuenta con una destacada formación en el campo de la química. Es doctor en Química por la Western Michigan University (Estados Unidos), estudios que realizó mediante una beca Fulbright-LASPAU. Además, posee una maestría en Química por la Universidad de Costa Rica, donde obtuvo graduación de honor, y es licenciado en Química por la Universidad de Panamá.

Dentro de su trayectoria administrativa en la UNACHI, se desempeñó como vicerrector de Investigación y Posgrado (2023-2026), vicerrector administrativo (2009-2013), director de Investigación y Documentación Científica (2008-2009) y director del Departamento de Química (2005-2006). Desde 2004, es profesor regular titular de Química Orgánica en la institución.