Patronato del Hospital Santo Tomás y administrativos acuerdan aumento salarial escalonado para poner fin al paro

El Patronato del Hospital Santo Tomás (HST) y los trabajadores administrativos alcanzaron un acuerdo definitivo este miércoles para aplicar un aumento salarial de $120 mensuales de forma escalonada, abriendo la puerta al levantamiento definitivo de las medidas de fuerza, según informó el presidente del patronato, el Dr. Julio Sandoval.

El ajuste acordado se dividirá en dos partes: el primer 50% se desembolsará en el año 2027 y el 50% restante se hará efectivo en 2028. De acuerdo con Sandoval, esta fórmula “ha logrado negociar con ellos los acuerdos a los que ellos aspiraban, de una manera más escalonada y programada”. La medida beneficiará directamente al 92% del personal administrativo, lo que representa un compromiso financiero de $2 millones para el presupuesto del nosocomio.

Los administrativos cumplían este miércoles tres días de paros escalonados exigiendo la postergada adecuación de su escala salarial. La presión interna en el “Elefante Blanco” se incrementó de forma drástica el pasado lunes, cuando los médicos residentes e internos del hospital decidieron sumarse a las jornadas de protesta.

Los galenos unieron fuerzas con el personal de soporte para exigir, por su parte, el pago de turnos adeudados, bonificaciones pendientes y sobresueldos del 40% por áreas de difícil acceso que el Ministerio de Salud (MINSA) mantenía atrasados. Aunque las autoridades de salud respondieron esta misma semana con la promesa de un cronograma de desembolsos a partir del próximo 15 de agosto para los médicos, la resolución para el sector administrativo seguía pendiente de firma.

Tras anunciarse el consenso con el patronato este mediodía, se espera que a la 1:00 p.m., de hoy los trabajadores administrativos realicen una asamblea general extraordinaria. En ella se informará detalladamente a las bases sobre los términos económicos alcanzados y definir el levantamiento del paro.