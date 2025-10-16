PASECOOP entrega beneficios para estudios a bocatoreños

Un incentivo para estudios académicos, fomento y desarrollo de liderazgo juvenil cooperativo fue entregado a 132 estudiantes cooperativistas de primaria, premedia, media y universidad en la provincia de Bocas del Toro.

Los cheques del Programa de Asistencia Social Educativa Cooperativa (PASECOOP) son un aporte del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP). La entrega fue dirigida por el Secretario General del IPACOOP, Christian Grajales, y el director provincial del IPACOOP, Javier González, con la participación de la Gobernadora Marcela Madrid, funcionarios del MEDUCA y el gerente general de la Cooperativa COOBANA, R.L., José Antonio De La Lastra.