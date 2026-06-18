Panameños son retenidos en EE. UU. tras cruzar por error frontera desde Canadá en zona de Niágara

Desde la Embajada de Panamá en Canadá se informó sobre una situación que ha afectado a varios ciudadanos panameños, quienes por “confusión u orientación al conducir” han cruzado de manera accidental la frontera hacia Estados Unidos desde Canadá, en el área del cruce de Buffalo, siendo retenidos temporalmente al no contar con la visa requerida para ingresar a territorio estadounidense.

La misión diplomática hizo un llamado a los panameños que visitan las Cataratas del Niágara a extremar las precauciones al conducir, prestando atención a la señalización vial y evitando tomar por error los puentes hacia Estados Unidos.

Asimismo, recomendó planificar previamente las rutas de viaje y asegurarse de no cruzar la frontera sin la documentación necesaria.

La Embajada de Panamá en Canadá y el Consulado General de Panamá en Toronto reiteraron que se mantienen disponibles para brindar asistencia consular y apoyo a los ciudadanos panameños, con el fin de garantizar una visita segura.