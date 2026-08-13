PANAMAX 2026 concluye con operaciones reales por primera vez desde 2012

PANAMAX 2026 concluyó hoy en Panamá, marcando la primera vez desde 2012 que este ejercicio multinacional se realiza de forma presencial y con operaciones prácticas en el terreno, informó la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Del 3 al 13 de agosto, Estados Unidos, Panamá y otras 17 naciones socias ejecutaron maniobras marítimas, operaciones con embarcaciones pequeñas, entrenamientos de búsqueda e incautación, defensa cibernética, misiones de asalto aéreo y ejercicios de operaciones especiales. Dichas maniobras estuvieron enfocadas en proteger la infraestructura vital del Canal de Panamá, así como en fortalecer la preparación regional y desarrollar capacidades conjuntas para enfrentar y desmantelar amenazas compartidas en el hemisferio occidental. Durante los 11 días de adiestramiento, se llevaron a cabo múltiples despliegues tácticos e intercambios de cooperación en todo el territorio nacional.

“PANAMAX 2026 demostró lo que podemos lograr cuando Estados Unidos, Panamá y nuestros socios entrenan con un objetivo común y actúan de manera coordinada. Bajo el liderazgo del presidente Trump, llevamos PANAMAX de un ejercicio de planificación a operaciones reales, fortaleciendo la seguridad del Canal y enfrentando directamente a los cárteles”, declaró el embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera.

En el marco del ejercicio, el diplomático estadounidense y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se reunieron con los participantes y acompañaron al presidente José Raúl Mulino durante el foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), celebrado esta semana en Panamá.

Las autoridades destacaron que, de forma paralela al foro A3C, la misión regional es clara: desmantelar los cárteles, incautar sus recursos y erradicar sus redes operativas. “Las Américas pertenecen a naciones soberanas, no a narcoterroristas”, afirmó Cabrera.