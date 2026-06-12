Panamá y Suecia establecen mecanismo de consultas políticas y exploran cooperación ambiental

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo una reunión con su homóloga del Reino de Suecia, María Malmer Stenergard, en el marco de su visita oficial a Estocolmo, donde firmaron un Memorando de Entendimiento para el establecimiento de consultas políticas.“

Ese acuerdo crea un canal formal de diálogo para coordinar posiciones en temas bilaterales e internacionales de interés común y fortalecer la cooperación entre los dos países”, informó la Cancillería.

Previamente, el jefe de la diplomacia panameña visitó el Stockholm Green Innovation District para reunirse con su director ejecutivo, Östen Ekengren, un encuentro que permitió intercambiar experiencias y explorar oportunidades de cooperación en materia de sostenibilidad urbana.