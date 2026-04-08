Panamá y Paraguay acuerdan fortalecer la cooperación comercial, educativa y de seguridad

Durante la reunión entre los cancilleres Rubén Ramírez, de Paraguay, y Javier Martínez-Acha, de Panamá, se lograron varios acuerdos, según un comunicado conjunto publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según la nota, las altas autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación técnica en los sectores agrícola y ganadero, reconociendo el potencial del país suramericano como productor agroganadero y de Panamá como plataforma logística para la distribución de productos.

En cuanto a los intercambios comerciales bilaterales, subrayaron la necesidad de impulsar iniciativas que faciliten el comercio, la promoción de inversiones recíprocas y la articulación de cadenas de valor. Asimismo, resaltaron el progreso alcanzado en materia de cooperación sanitaria y reafirmaron la voluntad de acercar a los sectores privados de ambas naciones.

Los ministros destacaron la sólida conectividad aérea. “La frecuencia aérea existente, junto con el potencial desarrollo de nuevas rutas, refleja la importancia estratégica de esta conexión al consolidar un puente clave para el fortalecimiento de los vínculos comerciales, turísticos y logísticos de ambos países”, expresa la misiva.

Los cancilleres acordaron impulsar una sinergia para la transferencia de conocimiento sobre el programa de “Economía Creativa y Turismo Cultural”, que permita a Paraguay adoptar metodologías alineadas con los estándares de la Unesco para la revitalización de los centros históricos.

También pactaron fortalecer la cooperación entre las academias diplomáticas y consulares mediante el desarrollo de programas de intercambio, capacitación y organización de actividades conjuntas.

En materia de lucha contra el crimen organizado, destacaron la importancia de intensificar la cooperación a través del intercambio de información de inteligencia financiera y operativa, la capacitación y asistencia técnica que permita enfrentar de manera coordinada amenazas como: narcotráfico, lavado de activos y delitos conexos.