Panamá y catorce países respaldan las acciones de Bolivia contra la corrupción y el narcotráfico

Los Gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago divulgaron una declaración conjunta en apoyo a los esfuerzos de Bolivia para combatir la corrupción y el narcotráfico, según la traducción difundida por la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

”Los Gobiernos participantes en el Escudo de las Américas aplauden al Gobierno de Bolivia por sus acciones decisivas para enfrentar el narcotráfico, combatir la corrupción y hacer rendir cuentas a los facilitadores. Los países del Escudo alientan a Bolivia a continuar con la investigación y el enjuiciamiento de estas redes. Las recientes acciones policiales de alto perfil contra funcionarios y exfuncionarios de alto rango implicados en el narcotráfico envían un mensaje poderoso: el Gobierno democráticamente elegido de Bolivia y los demás países parte del Escudo ya no tolerarán la influencia ilícita en nuestro hemisferio, sin importar qué tan alto llegue”, señala el texto.

El comunicado recuerda que, en la histórica reunión de líderes del Escudo de las Américas, celebrada el 22 de septiembre, las 15 naciones se mantuvieron unidas en su compromiso de defender a los gobiernos democráticamente elegidos y proteger la seguridad regional contra la influencia de las redes narcoterroristas. “Hoy, apoyamos firmemente a Bolivia”, concluye la declaración.