Panamá tendrá lluvias aisladas y aguaceros de fuerte intensidad en varias regiones

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica condiciones variables sobre el territorio nacional durante este jueves, con lluvias aisladas en horas de la mañana y aguaceros acompañados de tronadas durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico del meteorólogo del IMHPA, Abdiel Vásquez, durante las horas de la mañana se esperan “lluvias aisladas sobre el golfo de Panamá y comarca Ngäbe Buglé”, mientras que el resto del país presentará cielo parcialmente nublado.

Para la tarde, el calentamiento diurno favorecerá la formación de “aguaceros aislados, acompañados de tronadas ocasionales”, principalmente hacia el norte de Panamá, la zona metropolitana, Darién, la comarca Emberá, la cordillera de Coclé y parte de la península de Azuero.

Asimismo, se prevén “aguaceros de fuerte intensidad sobre la región centro y Sur Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro”. En el resto del territorio nacional se mantendrá poca cobertura nubosa.

Durante la noche, el pronóstico contempla algunos remanentes de lluvias hacia el golfo de Panamá, el sur de Azuero y el golfo de Chiriquí. “El resto del territorio se prevé sin condiciones significativas”.

En cuanto a las temperaturas, las máximas estarán entre 32 °C y 34 °C, principalmente en las provincias centrales. Además, los índices máximos serán “muy altos a nivel nacional”.

En las condiciones marítimas, se prevé un escenario favorable tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.

El IMHPA mantiene vigente un “Aviso de Vigilancia vigente por lluvias y tormentas”.