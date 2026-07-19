Panamá tendrá lluvias aisladas, calor de hasta 32 °C y advertencia marítima en el Caribe este domingo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este domingo se prevén condiciones atmosféricas variables en el país, con lluvias intermitentes en varias provincias, temperaturas de hasta 32 °C y una advertencia vigente para las costas del Caribe debido a vientos fuertes, oleaje y mareas de resaca.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana predominarán cielos entre dispersos y nublados, acompañados de lluvias intermitentes sobre la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas, Colón y Bocas del Toro. Para la tarde y la noche se espera un incremento de la nubosidad, con aguaceros aislados y actividad eléctrica en sectores de las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, además de Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En el Pacífico, la mañana iniciará con cielos entre dispersos y nublados, además de lluvias ligeras y aisladas en las Tierras Altas de Chiriquí. Durante la tarde y la noche se pronostican aguaceros aislados con tormentas eléctricas en Panamá Norte, Oeste y Este, el golfo de Panamá, Darién, el sur de Veraguas, la península de Azuero y la provincia de Chiriquí.

Las temperaturas mínimas estarán entre los 22 °C y 25 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre los 30 °C y 32 °C en gran parte del territorio nacional.

En cuanto a los vientos, en el Caribe soplarán desde el norte durante la mañana con velocidades de entre 9 y 16 km/h, cambiando al noroeste por la tarde y noche con intensidades de entre 7 y 15 km/h. En el Pacífico predominarán vientos del noroeste entre 15 y 20 km/h durante la mañana, disminuyendo y cambiando a oeste-noroeste por la tarde y noche con velocidades de entre 9 y 15 km/h.

El IMHPA mantiene una advertencia para el litoral Caribe debido a vientos fuertes, oleajes y mareas de resaca. Se prevén olas de hasta 1.82 metros con períodos de hasta 10 segundos, por lo que recomienda precaución a pescadores, embarcaciones menores y quienes realicen actividades marítimas.

En contraste, las condiciones en el Pacífico serán favorables para la navegación y otras actividades en el mar, con olas de aproximadamente 1.21 metros y períodos de 12 segundos.

Finalmente, el informe indica que los índices de radiación UV-B oscilarán entre moderados y muy altos durante la mañana y la tarde en ambas vertientes, por lo que se recomienda el uso de protector solar, ropa adecuada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.