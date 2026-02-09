Nacionales

Panamá suma 91 nuevos inspectores para fortalecer el control migratorio
Redacción Web
09 de febrero de 2026

Un total de 91 nuevos inspectores migratorios pasaron a formar parte del Servicio Nacional de Migración, tras graduarse y juramentarse durante una solemne ceremonia realizada en la sede de la Policía Nacional, en Ancón, hoy lunes 9 de febrero de 2026.

En el acto participaron el presidente de la República, José Raúl Mulino, junto al ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, ministros de Estado y directores de los distintos estamentos de seguridad.

“Este avance consolida el trabajo interinstitucional de los estamentos de seguridad y fortalece las capacidades operativas del Servicio Nacional de Migración para garantizar un control migratorio eficiente y ordenado”, expresó el director general de la institución, Roger Mojica Rivera, quien dio la bienvenida a las nuevas unidades que reforzarán las labores de control, fiscalización y seguridad migratoria en los distintos puntos del país.

