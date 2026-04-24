Panamá registra 33 muertes por influenza en 2026; mayoría sin vacunación

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, divulgó el informe correspondiente a la semana epidemiológica N.°13 de 2026, que abarca del 29 de marzo al 4 de abril, con datos sobre enfermedades respiratorias y transmitidas por vectores en el país.

En ese periodo se notificó una defunción por influenza, con lo que el acumulado anual asciende a 33 fallecimientos. Según el reporte, “la mayor proporción de defunciones se concentró en el grupo de 65 años y más (54.8%), seguido por los menores de 1 año”.

El informe también detalla que “el 100% de las defunciones no contaba con vacunación contra influenza en la temporada actual y 81.8% tampoco estaba vacunado contra la temporada 2025”, mientras que “el 75.0% presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales”.

En cuanto al síndrome gripal, se registraron 773 casos en la semana analizada, con una tasa de 16.7 por cada 100 mil habitantes. El acumulado en lo que va del año alcanza 10,817 casos y una tasa de 234.0.

Las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonía, sumaron 317 casos en la semana 13, para un total acumulado de 4,558 casos en 2026.

En enfermedades transmitidas por vectores, el dengue mantiene la mayor carga con 1,896 casos acumulados a nivel nacional. De estos, 1,659 corresponden a casos sin signos de alarma, 225 presentan signos de alarma y 12 han sido clasificados como dengue grave.

La malaria registró 17 nuevos casos en la semana, para un total de 2,766 en lo que va del año, una cifra inferior a la reportada en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 3,923 casos acumulados.

En contraste, el zika se mantiene con un solo caso acumulado en 2026, mientras que chikungunya no reportó nuevos contagios en la semana analizada y suma dos casos en el año.

Por su parte, la leishmaniasis alcanzó 62 nuevos casos en la semana 13, para un acumulado de 638. En relación con el virus Oropouche, no se notificaron casos nuevos y el total se mantiene en siete.

El informe indica además que no se reportaron casos nuevos de fiebre por hantavirus durante la semana, aunque se actualizó un caso de semanas anteriores, para un total de ocho en 2026. Tampoco se registraron nuevos casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que acumula seis en el año.

En el caso de la leptospirosis, no hubo notificaciones en la semana, pero se incorporaron cinco casos previos, elevando el total a 17.

Finalmente, se reportaron tres casos de gusano barrenador en humanos en la semana epidemiológica 13, con un acumulado de 37 en lo que va del año, mientras que no se notificaron casos de viruela símica (Mpox) en ese periodo.