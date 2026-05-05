Panamá recibe misión científica de la NASA

ML | La Embajada de Estados Unidos en Panamá dio la bienvenida a una misión científica de la NASA, que realizará investigaciones en el país hasta el 9 de mayo como parte de una campaña enfocada en la biodiversidad tropical, informaron de la embajada de EEUU en Panamá. La operación incluye la aeronave de investigación Gulfstream C-20A, equipada con un radar aerotransportado avanzado, además de trabajo de campo en zonas terrestres y costeras para recopilar datos sobre ecosistemas. El embajador Kevin Marino Cabrera, declaró que “al traer esta misión de clase mundial a Panamá, inspiramos a la próxima generación de ambos países a soñar en grande, seguir carreras STEM y contribuir a descubrimientos que darán forma a nuestro futuro”.