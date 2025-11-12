Panamá presente en la Primera Cumbre Latinoamericana de Sistemas Penitenciarios en Colombia

El director general del Sistema Penitenciario de Panamá, Jorge Torregroza, participa en la Primera Cumbre Latinoamericana de Sistemas Penitenciarios, organizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia, que se desarrolla del 11 al 13 de noviembre en la ciudad de Bogotá.

El encuentro reúne a directores y representantes de instituciones penitenciarias de América Latina, con el propósito de intercambiar experiencias y buenas prácticas que contribuyan a la modernización de la gestión penitenciaria regional.

Asimismo, busca promover la cooperación internacional, la implementación de políticas integrales de reinserción social y la adopción de estándares comunes en derechos humanos dentro de los sistemas de privación de libertad.

Entre los principales objetivos de la Cumbre destacan:

- Fomentar el intercambio técnico y operativo para mejorar la administración penitenciaria.

- Impulsar alianzas de cooperación para fortalecer las capacidades institucionales.

- Diseñar estrategias conjuntas para contrarrestar el crimen organizado transnacional desde los centros penitenciarios.

- Coordinar acciones de formación y capacitación regional, orientadas a promover la seguridad dinámica y las buenas prácticas penitenciarias.

Los países participantes compartirán experiencias exitosas sobre políticas de rehabilitación, innovación tecnológica, gestión del talento humano y mecanismos de cooperación judicial y penitenciaria.