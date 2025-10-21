$!Panamá Norte y Este con falta de agua

La problemática del agua en la ciudad capital continúa afectando a miles de residentes, especialmente en los sectores de Panamá Este y Panamá Norte, donde el vital líquido escasea de manera constante.

El experto en temas de agua Juan de Dios Enríquez señaló que “esta situación no es reciente, el problema del desabastecimiento en el país es algo que el Idaan viene enfrentando desde hace más de 25 años; aunque muchos asumen que solo se presenta en áreas periféricas, también impacta zonas céntricas de la capital, evidenciando un sistema vulnerable”.

Enríquez señaló que uno de los factores que ha agravado el escenario es el crecimiento espontáneo de comunidades no planificadas, lo que ha generado una demanda de servicio que supera la capacidad actual de la red.

Por su parte, Rutilio Villarreal explicó que, en el caso de Panamá Este, se trata de la última etapa del sistema de acueducto de la ciudad, por lo que, si no se controla adecuadamente el flujo desde el centro, es difícil garantizar que el agua llegue a esa zona. Asimismo, agregó: “Tenemos que seguir reparando y arreglando, aunque sea un proceso que genera descontento por los cortes frecuentes durante los fines de semana”.

El presidente José Raúl Mulino reconoció en conferencia de prensa el pasado 16 de octubre que el 38% del agua producida en Panamá se pierde debido a fugas y conexiones ilegales. “Vamos a empezar a trabajar en eso para disminuirlas como corresponde”, anunció.

El mandatario enfatizó que, como parte de las acciones inmediatas, el Idaan puso en marcha el programa “Panamá sin fugas”, con un récord de 71 reparaciones en un solo día en las líneas de transmisión de Don Bosco. Para este operativo se activaron 12 cuadrillas de trabajadores, y el plan continuará en otros distritos de la capital.