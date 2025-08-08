Panamá lidera debate sobre seguridad marítima en la ONU

El presidente de José Raúl Mulino ya está en Nueva York para asumir un papel protagónico en la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde Panamá presidirá el Consejo de Seguridad. La visita del mandatario tiene como objetivo encabezar la primera reunión de alto nivel de este organismo bajo la dirección panameña, con una agenda centrada en la seguridad marítima internacional.

Mulino encabezará una sesión clave convocada por Panamá, en la que se debatirá la importancia de la prevención, la innovación y la cooperación multilateral para mantener la paz mundial a través de la seguridad en los mares.

Acompañando al presidente Mulino se encuentran la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el canciller Javier Martínez-Acha. La delegación panameña contará con la participación de invitados especiales, incluyendo al administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez; el secretario general de la INTERPOL, Valdecy Urquiza; y el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arcenio Domínguez, quienes aportarán su perspectiva sobre este tema crucial.