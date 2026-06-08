Panamá inaugura la Academia Regional de Seguridad Aeroportuaria

Con la finalidad de fortalecer la seguridad de la aviación civil, se inauguró la Academia Regional de Seguridad Aeroportuaria. Esta iniciativa, desarrollada por el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), contó con una donación de 2 millones de dólares por parte del gobierno de los Estados Unidos.

La nueva academia, ubicada en las instalaciones de la terminal aérea, está orientada a la formación, entrenamiento y especialización del personal responsable de la seguridad aeroportuaria y fronteriza de Panamá y la región. Para ello, utilizará tecnología avanzada y escenarios de simulación que replican operaciones reales de aviación.

El centro cuenta con tres salones de capacitación con capacidad total para 64 participantes, un aula de simulación de imágenes de rayos X para el entrenamiento en inspección de equipajes y detección de amenazas, una biblioteca digital para consultas y actualización permanente, y un laboratorio de ejercicios prácticos que reproduce un punto de control de seguridad real. La formación estará a cargo de ocho instructores especializados —tres de la AAC y cinco del Aeropuerto Internacional de Tocumen—, respaldados por un equipo administrativo dedicado a la operación del centro.

Durante la ceremonia, el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó: “Cada día, miles de pasajeros transitan por Tocumen, conectando a Panamá con más de 90 destinos. Mantener los más altos estándares exige capacitación continua, tecnología y cooperación internacional. Esta academia representa una inversión en conocimiento y preparación que fortalecerá nuestras capacidades para enfrentar los desafíos de una industria cada vez más dinámica y especializada”.

Por su parte, Rafael Bárcenas, director de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), aseguró que las modernas instalaciones permitirán fortalecer la formación de inspectores, especialistas AVSEC, operadores aeroportuarios y demás profesionales vinculados al sector. “Este centro contribuirá a mantener los más altos estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y a enfrentar con mayor eficacia los desafíos que presenta el entorno actual de la seguridad aérea”, recalcó.

Panamá ocupa una posición estratégica para la conectividad aérea del continente. Dicha posición conlleva una gran responsabilidad que exige mantener una vigilancia permanente, fortalecer las capacidades locales y promover una cultura de seguridad basada en la excelencia, la cooperación y la mejora continua.