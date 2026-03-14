Panamá impulsa acciones para la conservación de ríos y cuencas hidrográficas

En el marco del Día Internacional de Acción por los Ríos, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), informó que mantiene su compromiso con la protección y gestión sostenible de los recursos hídricos del país, destacando la importancia de la participación comunitaria y el liderazgo de las mujeres en la defensa de los ríos y cuencas hidrográficas.

MiAmbiente a través de una nota de prensa destacó que “Panamá cuenta con aproximadamente 500 ríos, 67 sistemas lacustres y 52 cuencas hidrográficas, recursos naturales fundamentales para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, la producción agrícola, la generación de energía y la conservación de la biodiversidad”.

Asimismo mencionó que como parte de su estrategia de gestión integrada del agua, la entidad desarrolla acciones orientadas al monitoreo del recurso hídrico, la restauración de ecosistemas y la generación de información científica, además de fortalecer la participación ciudadana en la gobernanza del agua.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, expresó que uno de los pilares de esta gestión es el fortalecimiento de los Comités de Cuencas Hidrográficas, espacios que permiten articular a comunidades, autoridades locales, organizaciones y usuarios del agua en la toma de decisiones para la protección de los ríos.

Por su parte, Karima Lince informó que actualmente se han conformado 44 comités de cuencas, 41 comités de subcuencas y 2 comités de microcuencas en todo el país. Estas estructuras comunitarias impulsan acciones de conservación, restauración y monitoreo del recurso hídrico.

Lince también destacó la creación de comités de subcuencas urbanas en ríos como el Río Curundú, Río Matasnillo, Río Abajo y Río Matías Hernández, en coordinación con las alcaldías de Panamá y San Miguelito, con el objetivo de fortalecer la gestión del agua en entornos urbanos y reducir los impactos de la contaminación en estos afluentes.

De acuerdo con la funcionaria, los comités de cuenca se han consolidado como espacios de empoderamiento comunitario, donde el conocimiento local y la organización social contribuyen a la protección de los ecosistemas y al uso sostenible del agua. En este contexto, se desarrollan iniciativas de sensibilización y capacitación comunitaria para prevenir la contaminación de los ríos, tanto en zonas urbanas como rurales.

Entre estas acciones se incluyen programas de conservación y observación de aves en áreas como el Lago de Los Andes, así como la promoción de iniciativas que involucran al sector privado mediante programas de responsabilidad social enfocados en la protección de la biodiversidad asociada a los ríos.

En las provincias centrales, los comités de las cuencas del Río La Villa, de los ríos entre Tonosí y La Villa, y del Río Tonosí realizan monitoreos de cantidad y calidad del agua, acciones consideradas clave para la gestión de los recursos hídricos en el denominado Arco Seco.

Como parte de este trabajo, MiAMBIENTE mantiene una alianza con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, orientada a fortalecer la generación y difusión de información científica sobre la calidad del agua, lo que permite mejorar la toma de decisiones para la protección de estos ríos.

La institución también resaltó el papel fundamental de las mujeres en la gestión del agua, la seguridad alimentaria y la protección ambiental. Su participación activa en los comités de cuenca y en diversas iniciativas comunitarias ha contribuido a fortalecer los procesos de gobernanza del agua y a promover soluciones sostenibles.

“El fortalecimiento del liderazgo femenino en la gestión ambiental contribuye a mejorar la toma de decisiones y a garantizar que las acciones de conservación respondan a las necesidades de las comunidades”, destacó Lince.

A través de su Dirección de Seguridad Hídrica, MiAMBIENTE impulsa diversas acciones técnicas, entre ellas monitoreo hidrológico e hidrogeológico, biomonitoreo participativo de ríos, evaluación de aguas subterráneas y actualización de instrumentos de planificación territorial.

Estas iniciativas también incluyen procesos de restauración y reforestación, manejo responsable de plaguicidas, implementación de planes de manejo de finca para reducir la degradación del suelo y la instalación de biodigestores en fincas ganaderas, especialmente en cuencas como la del río La Villa.

Además, el ministerio mantiene labores permanentes de fiscalización y control del uso del recurso hídrico, mediante inspecciones técnicas, mediciones de caudal y verificación del cumplimiento de las concesiones de uso de agua, con el objetivo de garantizar un aprovechamiento responsable y sostenible de este recurso vital.