Panamá fortalece la detección temprana del cáncer cervicouterino con nuevo Centro de Citopatología

A tan solo 21 días de la apertura del centro del Centro de Citopatología Diagnóstica, se han procesado 2,577 citologías, de las cuales aproximadamente 2,300 correspondían a pruebas acumuladas con retrasos de hasta seis meses.

En esta línea, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo recalcó que este avance ha permitido iniciar la reducción de la mora nacional, estimada entre 15,000 y 20,000 citologías pendientes, las cuales se proyecta procesar en los próximos 90 días.“El compromiso es eliminar esa mora en un plazo de 90 días y, posteriormente, garantizar resultados en un máximo de siete días a nivel nacional”, afirmó.

Asimismo, destacó que se desplegarán equipos de salud en comunidades, incluyendo áreas de difícil acceso, para educar sobre la prevención del cáncer cervicouterino y ampliar la cobertura de atención.

En cuanto al fortalecimiento del sistema, Boyd Galindo señaló que se requiere inversión en tecnología y recurso humano especializado.

Además, hizo un llamado a la población a sumarse a la estrategia nacional para erradicar el cáncer cervicouterino en el país, destacando la importancia de la detección temprana y la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH).Actualmente, las citologías que se realizan en el país están siendo procesadas el mismo día, marcando un cambio significativo en la eficiencia del sistema diagnóstico.

Como resultado del análisis realizado, se han identificado casos con lesiones de bajo y alto grado, incluyendo 9 (nueve) diagnósticos positivos por Virus del Papiloma Humano (VPH), lo que evidencia la importancia de fortalecer la detección temprana para garantizar tratamientos oportunos y reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.

La apertura del Centro de Citopatología Diagnóstica y la incorporación de nuevas tecnologías representan un paso clave en la lucha contra el cáncer cervicouterino, una de las principales causas de muerte en mujeres en Panamá, al fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a servicios de calidad.

En la actualidad, el sistema público cuenta con 12 citotecnólogos, y se estima que se necesitan alrededor de 40 y la última formación de estos profesionales se realizó en 2018.

Frente a este desafío, se ha establecido como meta la formación de 150 nuevos citotecnólogos (100 para el Minsa y 50 para la Caja de Seguro Social) mediante alianzas estratégicas con la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) y la Universidad de Panamá.