Panamá extiende su mano solidaria al pueblo venezolano con envío de insumos médicos y medicamentos

El Gobierno Nacional de Panamá extiende su mano solidaria a la República de Venezuela ante la difícil situación que atraviesa el país tras el reciente sismo. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció a través de sus redes oficiales el envío de un importante cargamento de asistencia y personal técnico.

“Los panameños nos solidarizamos con el pueblo venezolano y el Ministerio de Salud y el gobierno del presidente José Raúl Mulino está enviando un grupo de medicamentos, de insumos y de nuestro equipo humano para colaborar con el pueblo venezolano”, manifestó el regente de la cartera de salud.

De acuerdo con lo informado por el ministro Boyd Galindo, la ayuda humanitaria incluye más de treinta medicamentos esenciales e insumos médicos, despachados de manera prioritaria como una muestra de apoyo, cooperación y compromiso con el bienestar de la población afectada.

El funcionario remarcó que la hermandad entre naciones se hace presente en los momentos más difíciles, reafirmando que la salud es un derecho fundamental y que la unión permite llevar esperanza a quienes más lo necesitan.

Finalmente, el ministro extendió un agradecimiento especial a todo su equipo de trabajo del Minsa por su dedicación y la rápida capacidad de respuesta logística para coordinar este envío humanitario.