Panamá expulsa y deporta a 108 colombianos

Un total de 108 ciudadanos colombianos (96 hombres y 12 mujeres) fueron enviados a Medellín, Colombia, en el vuelo chárter número 62 que partió desde la Base Aérea Capitán Juan Delgado, en la antigua terminal del Aeropuerto Internacional de Tocumen. El traslado se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, según informó el Servicio Nacional de Migración (SNM).

“De este grupo de colombianos, 94 fueron expulsados tras recibir una rebaja de condena mediante el Decreto Presidencial Nº 1 del 7 de enero de 2026, mientras que 14 fueron deportados por violaciones a la ley migratoria y faltas administrativas”, explicó la institución.

Las expulsiones respondieron a delitos como tráfico internacional de drogas, trata de personas, robo, tráfico de seres humanos y terrorismo, entre otros.

Esta operación fue financiada por el Gobierno Nacional como parte de la política migratoria del país, orientada a garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente, bajo una gestión responsable, humanitaria y en estricto apego a la ley.