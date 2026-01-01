Panamá expresa sus condolencias a

El Gobierno de la República de Panamá expresó este jueves, 1 de enero, su más profunda consternación y pesar por el trágico incidente ocurrido en la localidad de Crans-Montana, que ha cobrado la vida de numerosas personas y dejado amuchas otras heridas.

“En nombre del pueblo y del Gobierno panameño, extendemos nuestras más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de la Confederación Suiza, así como nuestra solidaridad y sentidas simpatías a los familiares de las víctimas y a todos los afectados por esta lamentable tragedia”, indicaron en un comunicado de Cancillería.

Panamá acompaña a Suiza en este momento de dolor y reitera su apoyo y cercanía ante tan irreparable pérdida, agregaron.